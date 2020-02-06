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«Голден Стэйт» и «Миннесота» согласовали обмен Расселла и Уиггинса

«Голден Стэйт» и «Миннесота» согласовали обмен Расселла и Уиггинса
Баскетбол / НБА 0

Руководства клубов «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесоты Тимбервулвз» согласовали большой обмен, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

В результате сделки в Миннеаполис отправятся Д'Анджело Расселл, Омари Спеллман и Джейкоб Эванс. Взамен «воины» получат Эндрю Уиггинса, а также защищённый драфт-пик первого раунда 2021 года и драфт-пик 2022 года.

«Миннесота» долгое время работала над сделкой для получения Расселла.

Д'Анджело проводил лишь первый сезон в «Голден Стэйт Уорриорз». В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 33 матчах, набирая в них 23,6 очка, собирая 3,7 подбора и совершая 6,2 передачи. Расселл — второй номер драфта-2015. Большую часть карьеры он провёл в «Лейкерс».

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