Драммонд станет игроком «Кливленда»

Центровой Андре Драммонд будет выменян из «Детройт Пистонс» в «Кливленд Кавальерс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Подробности сделки пока не опубликованы.

В преддверии дедлайна ходило множество слухов, что Драммонд покинет «Детройт», хотя сам игрок был не против продолжить выступления в команде из Мичигана. На Драммонда претендовали «Атланта Хоукс», «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс». «Кливленд» же в числе претендентов ранее не упоминался.

Драммонд провёл всю профессиональную карьеру в составе «Детройт Пистонс». В нынешнем регулярном чемпионате центровой принял участие в 49 матчах, набирая в них 17,8 очка, собирая 15,8 подбора и совершая 2,8 передачи и выполняя 1,7 блок-шота.