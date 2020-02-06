Драммонд станет игроком «Кливленда»
Центровой Андре Драммонд будет выменян из «Детройт Пистонс» в «Кливленд Кавальерс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Подробности сделки пока не опубликованы.
В преддверии дедлайна ходило множество слухов, что Драммонд покинет «Детройт», хотя сам игрок был не против продолжить выступления в команде из Мичигана. На Драммонда претендовали «Атланта Хоукс», «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс». «Кливленд» же в числе претендентов ранее не упоминался.
Драммонд провёл всю профессиональную карьеру в составе «Детройт Пистонс». В нынешнем регулярном чемпионате центровой принял участие в 49 матчах, набирая в них 17,8 очка, собирая 15,8 подбора и совершая 2,8 передачи и выполняя 1,7 блок-шота.
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