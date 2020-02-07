Церемония прощания с Брайантом состоится 24 февраля на стадионе «Лейкерс»

Церемония прощания с легендарным баскетболистом Коби Брайантом, который трагически погиб в результате крушения вертолёта, состоится 24 февраля, сообщает Los Angeles Times.

По данным источника, мероприятие пройдёт на домашнем стадионе «Лос-Анджелес Лейкерс» «Стэйплс-центр».

26 января произошло крушение вертолёта, в котором находились легендарный баскетболист Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё семь человек. В результате трагедии все они погибли. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».