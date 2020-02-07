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«Филадельфия» проиграла в четвёртый раз подряд и другие результаты игрового дня НБА

«Филадельфия» проиграла в четвёртый раз подряд и другие результаты игрового дня НБА
Баскетбол / НБА 0

6 февраля состоялось пять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» дома обыграл «Филадельфию Сиксерс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 36 очков, собрав 20 подборов и отдав 6 передач. Окончательный счёт — 112:101 в пользу «Бакс».

«Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде победил «Чикаго Буллз». Самым результативным игроком в составе победителей стал Зайон Уильямсон, на счету которого 21 очко, 4 подбора и 1 передача. Итоговый счёт — 125:119 в пользу «Нью-Орлеана».

«Хьюстон Рокетс» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс». Самым результативным игроком матча стал Расселл Уэстбрук («Хьюстон»), на счету которого 41 очко, 8 подборов и 5 передач. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис (оба — «Лейкерс») отметились дабл-даблами: первый набрал 18 очков, сделал 9 подборов и отдал 15 передач, а второй — 32 очка, 13 подборов и 3 передачи. Окончательный счёт — 121:111 в пользу «Рокетс».

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 103
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 22, Гибсон - 19, Пэйтон - 15, Баллок - 12, Барретт - 12, Эллингтон - 12, Робинсон - 6, Портис - 4, Нтиликина - 2, Смит - 1, Wooten, Аллен, Браздейкис, Дотсон, Моррис, Нокс, Трир
Орландо Мэджик: Вучевич - 25, Гордон - 16, Фульц - 16, Фурнье - 16, Росс - 10, Картер-Уильямс - 7, Бамба - 6, Кларк - 3, Берч - 2, Ивунду - 2, Law, Айзек, Амину, Джонсон, Огастин, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
112 : 101
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Миддлтон - 20, Бледсо - 14, Лопес - 9, Дивинченцо - 8, Мэттьюз - 8, Коннотон - 6, Корвер - 5, Лопес - 4, Ильясова - 2, Адетокунбо, Бендер, Браун, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон, Хилл
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 25, Эмбиид - 19, Хорфорд - 15, Коркмаз - 12, Симмонс - 11, Милтон - 8, Тибулл - 5, Shayok - 3, Скотт - 3, Pelle, Болден, Бёркс, Нето, О'Куинн, Ричардсон, Робинсон, Смит
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
119 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Чикаго Буллз: Лавин - 22, Хатчинсон - 16, Mokoka - 15, Уайт - 14, Арчидиаконоу - 13, Харрисон - 11, Янг - 11, Саторански - 9, Фелисио - 5, Корнет - 3, Валентайн, Гэффорд, Данн, Картер, Маркканен, Портер, Страс
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 21, Редик - 18, Ингрэм - 15, Мелли - 12, Харт - 12, Болл - 9, Холидей - 9, Хэйс - 9, Мур - 8, Фэйворс - 8, Джексон - 2, Окафор - 2, Александер-Уолкер, Грэй, Миллер, Уильямс, Читэм
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
125 : 117
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 26, Энтони - 20, Макколлум - 19, Трент-мл. - 18, Уайтсайд - 17, Саймонс - 10, Ариза - 7, Суониган - 6, Хезонья - 2, Браун, Габриэль, Коллинс, Литтл, Лябисье, Нуркич, Оар, Худ
Сан-Антонио Спёрс: Лайлз - 23, Дерозан - 21, Олдридж - 20, Уайт - 15, Миллз - 14, Форбс - 11, Гэй - 4, Мюррей - 4, Poeltl - 3, Уокер - 2, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 121
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 18, Брэдли - 15, Грин - 15, Карузо - 12, Ховард - 5, Колдуэлл-Поуп - 4, Кузма - 4, Макги - 4, Рондо - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Кук
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 41, Гордон - 15, Ковингтон - 14, Харден - 14, Хаус - 13, Такер - 11, Риверс - 8, Маклемор - 5, Frazier, Howard, Кабокло, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
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