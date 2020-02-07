«Филадельфия» проиграла в четвёртый раз подряд и другие результаты игрового дня НБА

6 февраля состоялось пять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» дома обыграл «Филадельфию Сиксерс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 36 очков, собрав 20 подборов и отдав 6 передач. Окончательный счёт — 112:101 в пользу «Бакс».

«Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде победил «Чикаго Буллз». Самым результативным игроком в составе победителей стал Зайон Уильямсон, на счету которого 21 очко, 4 подбора и 1 передача. Итоговый счёт — 125:119 в пользу «Нью-Орлеана».

«Хьюстон Рокетс» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс». Самым результативным игроком матча стал Расселл Уэстбрук («Хьюстон»), на счету которого 41 очко, 8 подборов и 5 передач. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис (оба — «Лейкерс») отметились дабл-даблами: первый набрал 18 очков, сделал 9 подборов и отдал 15 передач, а второй — 32 очка, 13 подборов и 3 передачи. Окончательный счёт — 121:111 в пользу «Рокетс».

