Уэстбрук набрал 20 000-е очко за карьеру в НБА

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук преодолел отметку в 20 тыс. очков за карьеру в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс». «Хьюстон» на выезде победил «Лейкерс» со счётом 121:111, а Уэстбрук набрал 41 очко.

Теперь на его счету 20 007 очков за карьеру в НБА. По этому показателю он занимает 46-е место. Первые три места занимают Карим Абдул-Джаббар, Карл Мэлоун и Леброн Джеймс, на счету которых 38 387, 36 928 и 33 746 очков соответственно.

Уэстбрук, четвёртый номер драфта НБА 2008 года, проводит первый сезон в составе «Хьюстона». До этого он провёл 11 сезонов за «Оклахома-Сити Тандер», с которым добрался до финала в 2012 году. В 2017 году его признали самым ценным игроком регулярного чемпионата.