«Зенит» уступил «Панатинаикосу» в матче Евролиги, у Айона 21 очко
В Афинах завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Панатинаикос» принимал «Зенит».
Гости провалили первую четверть и уже после стартового отрезка уступали с разницей в 19 баллов — 11:30. Но уже во второй четверти «Зенит» вернулся в игру и сократил отставание до шести очков — 40:46.
После большого перерыва «Панатинаикос» снова завладел инициативой и к концу третьей десятиминутки ушёл в отрыв — 71:60. В заключительные десять минут матча подопечные Плазы не сумели внести перелом в ход встречи и проиграли с разницей в 15 очков — 81:96.
Самым результативным в составе победителей стал Дешон Томас, набравший 27 очков. У «Зенита» лучшим стал Густаво Айон, записавший в актив 21 очко.
Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
07 февраля 2020, пятница. 22:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
96 : 81
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Панатинаикос: Томас - 27, Райс - 15, Митоглу - 11, Калатес - 9, Папаяннис - 9, Rautins - 6, Джонсон - 5, Бентил - 4, Паппас - 4, Уайли - 4, Фредетт - 2, Пападакис
Зенит: Айон - 21, Томас - 10, Абромайтис - 8, Альбиси - 7, Понкрашов - 7, Холлинс - 7, Трушкин - 6, Воронов - 5, Хвостов - 4, Зубков - 3, Пушков - 3, Балашов
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