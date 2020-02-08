«Зенит» уступил «Панатинаикосу» в матче Евролиги, у Айона 21 очко

В Афинах завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Панатинаикос» принимал «Зенит».

Гости провалили первую четверть и уже после стартового отрезка уступали с разницей в 19 баллов — 11:30. Но уже во второй четверти «Зенит» вернулся в игру и сократил отставание до шести очков — 40:46.

После большого перерыва «Панатинаикос» снова завладел инициативой и к концу третьей десятиминутки ушёл в отрыв — 71:60. В заключительные десять минут матча подопечные Плазы не сумели внести перелом в ход встречи и проиграли с разницей в 15 очков — 81:96.

Самым результативным в составе победителей стал Дешон Томас, набравший 27 очков. У «Зенита» лучшим стал Густаво Айон, записавший в актив 21 очко.