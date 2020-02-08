За Шведа болела жена, за «Црвену Звезду» — фанаты «Спартака». Яркие фото победы «Химок»

7 февраля в Подмосковье на площадке стадиона «Арена-Мытищи» в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» одержали победу над «Црвеной Звездой».

Хозяева уверенно начали встречу и уже после первой десятиминутки вели с разницей в 10 очков — 28:18. К большому перерыву преимущество подопечных Куртинайтиса составляло уже 12 очков — 48:36.



В третьем игровом отрезке «Химки» сохраняли преимущество, но в заключительные десять минут матча позволили гостям сократить отставание. Тем не менее это не помешало российской команде одержать победу — 78:72.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 22 очка и совершивший 9 передач. 19 баллов — на счету Йонаса Жеребко. У «Црвены Звезды» 20 баллов — на счету Кевина Пантера.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Црвена Звезда» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.