Пашутин: «Зенит» остаётся опасным соперником
Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».
«Зенит» проиграл ряд последних матчей, но они в любом случае остаются очень опасным соперником. Нам нужно заставить их атаковать с сопротивлением, навязать игру с физическим контактом. Нужно максимально ограничить работу снайперов, так как Холлинс, Абромайтис, Альбиси и Томас атакуют с хорошим процентом из-за дуги. Нужно грамотно действовать против Айона «в краске», не давать ему свободно получать мяч. Должны сохранять концентрацию все сорок минут матча и будем играть только на победу», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт команды.
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