Леброн повторил исторический данк Коби Брайанта
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в очередной раз почтил память легендарного баскетболиста калифорнийского клуба Коби Брайанта.
В матче с «Хьюстон Рокетс» Леброн выполнил данк в той же яркой манере, что и Брайант в одном из матчей регулярного чемпионата девятнадцать лет назад. Кроме того, сама комбинация, в результате которой был реализован данк, разворачивалась в схожей манере. На своей странице в социальной сети «Инстаграм» Джеймс разместил соответствующие видео и фото.
Фото доступно на странице Леброна в социальной сети.
Напомним, Коби Брайант погиб в минувшем месяце в результате крушения вертолёта в калифорнийском городке Калабасасе. Вместе с ним на борту было ещё восемь человек, в том числе и его 13-летняя дочь Джианна.
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