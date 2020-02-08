«Денвер Наггетс» отчислил Джеральда Грина
Руководство «Денвер Наггетс» приняло решение отчислить из состава форварда Джеральда Грина, сообщает пресс-служба команды на официальной странице клуба в «Твиттере».
Грин нынешний сезон начинал в составе «Хьюстон Рокетс», а позже был отправлен в «Денвер». Тем не менее, из-за повреждения ноги он не провёл в регулярном чемпионате ни одного матча. В октябре сообщалось, что Грин может пропустить весь сезон. Травму он получил в одном из предсезонных матчей.
В минувшем регулярном чемпионате опытный форвард принял участие в 73 матчах, набирая в них 9,2 очка и собирая 2,5 подбора. В плей-офф Грин появился на паркете в одиннадцати встречах, записывая в актив 3,5 очка, собирая 1,1 подбора и совершая 0,3 перехвата.
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