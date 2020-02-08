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Порзингис не поможет «Далласу» в матче с «Шарлотт»

Порзингис не поможет «Далласу» в матче с «Шарлотт»
Баскетбол / НБА 0

В ночь с 8 на 9 февраля по московскому времени в регулярном чемпионате НБА состоится матч между «Шарлотт Хорнетс» и «Даллас Маверикс». Команде из Техаса в этой встрече не поможет форвард Кристапс Порзингис, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Тим Макмаен.

Таким образом, «Даллас» сыграет в Северной Каролине без двух лидеров — Луки Дончича и Кристапса Порзингиса.

Латвиец в нынешнем сезоне из-за небольших травм пропустил 12 матчей. Всего в регулярном чемпионате он принял участие в 40 матчах, набирая в них 18,0 очка, собирая 9,1 подбора, совершая 1,4 передачи и выполняя 1,9 блок-шота.

«Даллас» после 52 матчей чемпионата занимает седьмое место в таблице Западной конференции. Команда проиграла две последние встречи.

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