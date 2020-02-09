Эрдоган вручил Ларкину майку сборной Турции

Президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган вручил майку национальной команды по баскетболу новоиспечённому гражданину страны, американскому разыгрывающему защитнику «Анадолу Эфес» Шейну Ларкину, сообщает официальная страница Турецкой федерации баскетбола в «Твиттере».
Соответствующий пост можно увидеть на странице организации в социальной сети.
Шейн Ларкин недавно принял решение выступать за сборную Турции. При этом у Турции уже есть один натурализованный американец, им является один из лидеров «Маккаби» Скотти Уилбекин.
Что же касается Ларкина, то он является безусловным лидером «Анадолу Эфес». В нынешнем регулярном чемпионате Евролиги Шейн принял участие в 23 матчах Евролиги, набирая в них 22,0 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 4,0 передачи.
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