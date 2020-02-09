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Эрдоган вручил Ларкину майку сборной Турции

Эрдоган вручил Ларкину майку сборной Турции
Баскетбол / Евролига 0

Президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган вручил майку национальной команды по баскетболу новоиспечённому гражданину страны, американскому разыгрывающему защитнику «Анадолу Эфес» Шейну Ларкину, сообщает официальная страница Турецкой федерации баскетбола в «Твиттере».

Соответствующий пост можно увидеть на странице организации в социальной сети.

Шейн Ларкин недавно принял решение выступать за сборную Турции. При этом у Турции уже есть один натурализованный американец, им является один из лидеров «Маккаби» Скотти Уилбекин.

Что же касается Ларкина, то он является безусловным лидером «Анадолу Эфес». В нынешнем регулярном чемпионате Евролиги Шейн принял участие в 23 матчах Евролиги, набирая в них 22,0 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 4,0 передачи.

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