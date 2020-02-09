Дабл-даблы Дэвиса и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча проходила на стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) и завершилась победой гостей со счётом 125:120.
Лучшую результативность в матче продемонстрировал игрок «Лейкерс» Энтони Дэвис, отметившийся дабл-даблом. В его коллекции 27 очков, 10 передач и 4 передачи. Также дабл-дабл оформил форвард «Лос-Анджелеса» — Леброн Джеймс, набравший 22 очка и совершивший 8 подборов и 11 передач.
Больше всех очков в составе «Уорриорз» набрал американский форвард Маркис Крисс – 26 очков, а также на его счету 9 подборов и 1 передача.
«Лос-Анджелес Лейкерс» (39-12) является лидером в Западной конференции. «Голден Стэйт Уорриорз» (12-41) занимает последнее (15-е) место на Западе.
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