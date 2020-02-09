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Дабл-даблы Дэвиса и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»

Дабл-даблы Дэвиса и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча проходила на стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) и завершилась победой гостей со счётом 125:120.

Лучшую результативность в матче продемонстрировал игрок «Лейкерс» Энтони Дэвис, отметившийся дабл-даблом. В его коллекции 27 очков, 10 передач и 4 передачи. Также дабл-дабл оформил форвард «Лос-Анджелеса» — Леброн Джеймс, набравший 22 очка и совершивший 8 подборов и 11 передач.

Больше всех очков в составе «Уорриорз» набрал американский форвард Маркис Крисс – 26 очков, а также на его счету 9 подборов и 1 передача.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (39-12) является лидером в Западной конференции. «Голден Стэйт Уорриорз» (12-41) занимает последнее (15-е) место на Западе.

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Крисс - 26, Уиггинс - 24, Пул - 19, Smailagic - 10, Ли - 8, Боумен - 7, Норвелл - 7, Pargo - 6, Пэскелл - 6, Toscano-Anderson - 5, Луни - 2, Грин, Карри, Томпсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 27, Джеймс - 22, Брэдли - 21, Кузма - 12, Ховард - 12, Рондо - 11, Грин - 10, Дэниэлс - 4, Макги - 4, Колдуэлл-Поуп - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Казинс, Карузо, Кук
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