Бадди Хилд превзошёл достижение Стефена Карри

Атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Бадди Хилд превзошёл достижения разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» и одного из лучших снайперов лиги Стефена Карри.

После матча регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс» в активе Хилда уже 800 бросков с дальней дистанции. Такого показателя он достиг всего за 296 матчей. Ранее наименьшее количество матчей на такое количество бросков из-за дуги потратил именно Карри (305), сообщает пресс-служба НБА на странице NBA Stats в «Твиттере».

Хилд — шестой номер драфта НБА 2016 года. Тогда он был выбран командой «Нью-Орлеан Пеликанс», но уже в ходе дебютного сезона выменян в «Сакраменто». В минувшие три сезона он реализовывал не менее 42,7% всех бросков из-за дуги.