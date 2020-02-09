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«Миннесота» прервала серию поражений, разгромив «Клипперс» и другие результаты дня

«Миннесота» прервала серию поражений, разгромив «Клипперс» и другие результаты дня
Баскетбол / НБА 0

В ночь на 9 февраля по московскому времени в НБА состоялся очередной игровой день. В его первом матче «Милуоки Бакс» на выезде уверенно обыграл «Орландо Мэджик» — 112:95. Таким образом, «Бакс» продлили серию побед до четырёх матчей. Весомый вклад в успех висконсинцев сделал Яннис Адетокунбо, остановившийся в шаге от трипл-дабла — 19 очков, 18 подборов, 9 передач.

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 01:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
95 : 112
Милуоки Бакс
Милуоки
Орландо Мэджик: Вучевич - 21, Росс - 20, Фульц - 15, Фурнье - 14, Кларк - 8, Гордон - 7, Картер-Уильямс - 6, Бамба - 2, Ивунду - 2, Law, Айзек, Амину, Берч, Джонсон, Огастин, Фразьер, Эннис
Милуоки Бакс: Лопес - 23, Миддлтон - 21, Адетокунбо - 19, Бледсо - 18, Мэттьюз - 12, Корвер - 8, Дивинченцо - 4, Ильясова - 4, Коннотон - 3, Адетокунбо, Бендер, Браун, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон, Хилл

«Нью-Йорк Никс» в гостевом матче с «Детройт Пистонс» сумели добыть четвёртую победу подряд — 95:92. Лучшими в составе «Никс» стали Уэйн Эллингтон и Джулиус Рэндл, набравшие по 17 баллов.

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
92 : 95
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Джексон - 20, Вуд - 17, Снелл - 12, Хенсон - 12, Браун - 11, Мейкер - 7, Галлоуэй - 6, Думбуйа - 5, Боун - 2, King, Гриффин, Кеннард, Михайлюк, Моррис, Найт, Роуз, Томас
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 17, Эллингтон - 17, Гибсон - 11, Портис - 11, Пэйтон - 10, Баллок - 8, Робинсон - 7, Нокс - 5, Смит - 4, Барретт - 3, Нтиликина - 2, Wooten, Аллен, Браздейкис, Дотсон, Трир, Харклесс

«Даллас Маверикс» без Кристапса Порзингиса и Луки Дончича всё же сумели одержать убедительную победу над «Шарлотт Хорнетс» — 116:100. В отсутствии лидеров лучшим в составе техасцев стал Сет Карри, набравший 26 баллов и реализовавший 75% бросков из-за дуги.

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
100 : 116
Даллас Маверикс
Даллас
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 26, Бриджес - 20, Монк - 19, Розир - 15, Вашингтон - 7, Зеллер - 5, Макдэниелс - 5, Бийомбо - 3, Батюм, Бэйкон, Мартин, Мартин, Симмонс, Спалдинг, Эрнангомес
Даллас Маверикс: Карри - 26, Коли-Стайн - 15, Хардуэй-младший - 14, Брансон - 13, Финни-Смит - 13, Марьянович - 11, Клебер - 7, Брокхофф - 6, Ли - 5, Райт - 4, Джексон - 2, Cleveland, Reaves, Бареа, Дончич, Пауэлл, Порзингис

«Торонто Рэпторс» в домашнем матче с «Бруклин Нетс» продолжили победную серию — 119:118. Самым результативным в составе победителей стал Фред Ванвлит, набравший 29 баллов. У «Бруклина» 37 баллов в активе Кариса Леверта.

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 118
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 29, Дэвис - 20, Сиакам - 20, Томас - 15, Ибака - 12, Буше - 9, Ануноби - 5, Холлис-Джефферсон - 5, Маккоу - 3, Бриссетт - 1, Watson, Джонсон, Лоури, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Эрнандес
Бруклин Нетс: ЛеВерт - 37, Динуайдди - 21, Принс - 17, Джордан - 15, Харрис - 11, Чендлер - 6, Темпл - 5, Аллен - 3, Луваву-Кабарро - 3, Martin, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, Кьоцца, Муса, Пинсон

«Индиана Пэйсерс» на домашней арене уступила «Нью-Орлеан Пеликанс» — 117:124. Команда из Индианаполиса потерпела пятое поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
117 : 124
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Индиана Пэйсерс: Лэмб - 26, Уоррен - 22, Брогдон - 17, Сабонис - 16, Тёрнер - 10, Макдермотт - 9, Холидэй - 7, Макконнел - 6, Битадзе - 2, Холидей - 2, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 31, Редик - 23, Болл - 15, Фэйворс - 15, Джексон - 9, Мелли - 9, Харт - 9, Мур - 7, Окафор - 4, Хэйс - 2, Александер-Уолкер, Грэй, Ингрэм, Миллер, Уильямс, Уильямсон, Читэм

«Миннесота Тимбервулвз» прервала затяжную серию поражений, причём сделала это в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» — 142:115. Лучшим в составе победителей стал Джордан Маклафлин, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 передач. У «Клипперс» 29 баллов в активе Кавая Леонарда.

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
142 : 115
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Маклафлин - 24, Бисли - 23, Таунс - 22, Джонсон - 15, Окоги - 15, Reid - 14, Эрнангомес - 14, Калвер - 5, Ноуэлл - 5, Краббе - 3, Мартин - 2, Вандербилт, Лейман, Расселл, Спеллмен, Тёрнер, Эванс
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 29, Джордж - 21, Л. Уильямс - 11, Харрелл - 11, Мотли - 10, Зубац - 7, Кабенгеле - 5, Шамет - 5, Coffey - 4, Грин - 3, Макгрудер - 3, Мэнн - 3, Паттерсон - 3, Беверли, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Крисс - 26, Уиггинс - 24, Пул - 19, Smailagic - 10, Ли - 8, Боумен - 7, Норвелл - 7, Pargo - 6, Пэскелл - 6, Toscano-Anderson - 5, Луни - 2, Грин, Карри, Томпсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 27, Джеймс - 22, Брэдли - 21, Кузма - 12, Ховард - 12, Рондо - 11, Грин - 10, Дэниэлс - 4, Макги - 4, Колдуэлл-Поуп - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Казинс, Карузо, Кук
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
108 : 117
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Эйтон - 28, Букер - 21, Убре - 20, Рубио - 15, Джонсон - 11, Бриджес - 9, Картер - 2, Окобо - 2, Jerome, Lecque, Owens, Бэйнс, Джонсон, Диалло, Камински, Харпер, Шарич
Денвер Наггетс: Маррей - 36, Йокич - 23, Миллсэп - 12, Моррис - 11, Грант - 10, Харрис - 10, Крэйг - 9, Бэйтс-Диоп - 4, Дозьер - 2, Bol, Бартон, Вонле, Макрай, Пламли, Портер, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
122 : 102
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Сакраменто Кингз: Хилд - 31, Барнс - 25, Бьелица - 15, Бэйзмор - 15, Фокс - 13, Джайлс - 8, Богданович - 5, Джозеф - 4, Феррелл - 4, Джеймс - 2, Guy, Багли III, Джеффрис, Лень, Паркер, Толливер, Холмс
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 17, Форбс - 16, Дерозан - 14, Уайт - 13, Олдридж - 12, Poeltl - 8, Уокер - 8, Гэй - 5, Лайлз - 5, Миллз - 2, Ойбанкс - 2, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Джонсон, Кэрролл, Мету
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