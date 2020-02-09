«Миннесота» прервала серию поражений, разгромив «Клипперс» и другие результаты дня

В ночь на 9 февраля по московскому времени в НБА состоялся очередной игровой день. В его первом матче «Милуоки Бакс» на выезде уверенно обыграл «Орландо Мэджик» — 112:95. Таким образом, «Бакс» продлили серию побед до четырёх матчей. Весомый вклад в успех висконсинцев сделал Яннис Адетокунбо, остановившийся в шаге от трипл-дабла — 19 очков, 18 подборов, 9 передач.

«Нью-Йорк Никс» в гостевом матче с «Детройт Пистонс» сумели добыть четвёртую победу подряд — 95:92. Лучшими в составе «Никс» стали Уэйн Эллингтон и Джулиус Рэндл, набравшие по 17 баллов.

«Даллас Маверикс» без Кристапса Порзингиса и Луки Дончича всё же сумели одержать убедительную победу над «Шарлотт Хорнетс» — 116:100. В отсутствии лидеров лучшим в составе техасцев стал Сет Карри, набравший 26 баллов и реализовавший 75% бросков из-за дуги.

«Торонто Рэпторс» в домашнем матче с «Бруклин Нетс» продолжили победную серию — 119:118. Самым результативным в составе победителей стал Фред Ванвлит, набравший 29 баллов. У «Бруклина» 37 баллов в активе Кариса Леверта.

«Индиана Пэйсерс» на домашней арене уступила «Нью-Орлеан Пеликанс» — 117:124. Команда из Индианаполиса потерпела пятое поражение кряду.

«Миннесота Тимбервулвз» прервала затяжную серию поражений, причём сделала это в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» — 142:115. Лучшим в составе победителей стал Джордан Маклафлин, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 передач. У «Клипперс» 29 баллов в активе Кавая Леонарда.