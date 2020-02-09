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Леброн вышел на 15-е место в истории по количеству точных трёхочковых

Леброн вышел на 15-е место в истории по количеству точных трёхочковых
Баскетбол / НБА 0

В ночь на 9 февраля по московскому времени в Сан-Франциско (США) прошёл матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». В этом поединке форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс реализовал три броска с дальней дистанции.

Таким образом, общее количество точных трёхочковых за карьеру Леброна в НБА достигло 1832. Благодаря этому он обошёл Чонси Биллапса в списке лидеров НБА по трёхочковым броскам за всю историю лиги и вышел на пятнадцатое место по этому показателю, сообщает пресс-служба НБА на странице лиги в «Твиттере».

Четырнадцатое место в списке занимает Джей Джей Редик (1848), тринадцатая позиция у бывшего напарника Джеймса по команде — Джей Ар Смита (1929).

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