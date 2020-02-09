Леброн вышел на 15-е место в истории по количеству точных трёхочковых
В ночь на 9 февраля по московскому времени в Сан-Франциско (США) прошёл матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». В этом поединке форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс реализовал три броска с дальней дистанции.
Таким образом, общее количество точных трёхочковых за карьеру Леброна в НБА достигло 1832. Благодаря этому он обошёл Чонси Биллапса в списке лидеров НБА по трёхочковым броскам за всю историю лиги и вышел на пятнадцатое место по этому показателю, сообщает пресс-служба НБА на странице лиги в «Твиттере».
Четырнадцатое место в списке занимает Джей Джей Редик (1848), тринадцатая позиция у бывшего напарника Джеймса по команде — Джей Ар Смита (1929).
Читайте также
- 9 февраля 2020
-
12:32
-
11:31
-
10:53
-
09:53
-
07:30
-
00:41
- 8 февраля 2020
-
23:40
-
22:43
-
21:28
-
20:58
-
19:29
-
18:50
-
17:39
-
16:55
-
16:44
-
16:00
-
14:25
-
13:57
-
12:24
-
09:29
-
09:00
-
08:43
-
07:48
-
06:27
-
02:21
-
00:20
- 7 февраля 2020
-
23:17
-
22:53
-
21:57
-
20:56
-
19:52
-
18:42
-
17:28
-
15:00
-
13:00
Партнерский контент