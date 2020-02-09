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Плаза: «Локомотив-Кубань» играет один матч в неделю, у них есть условия для подготовки

Плаза: «Локомотив-Кубань» играет один матч в неделю, у них есть условия для подготовки
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата с «Локомотивом-Кубань», который состоится завтра, 10 февраля. По словам специалиста, у краснодарцев были лучшие возможности подготовиться к поединку.

«У соперника есть все условия, чтобы тщательно подготовиться, потому что «Локомотив» играет один матч в неделю. Они обыграли нас дома в первом круге, у них хорошие игроки, есть новички, новый тренер. Но нам всё же нужно фокусироваться на том, что зависит от нас, контролировать это и понять, что мы нуждаемся в победе больше, чем они. Уже не раз в сезоне мы демонстрировали, что умеем быть серьёзной командой. Нужно просто в очередной раз это доказать, сражаясь все 40 минут, а не три четверти», — приводит слова испанца официальный сайт «Зенита».

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