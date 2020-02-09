Айон: едем в Краснодар за победой
Центровой «Зенита» Густаво Айон поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».
«Мы едем в Краснодар за победой. Соперник одолел нас в первом круге, но по сравнению с тем матчем у них есть изменения в команде, а мы сыгрались и нуждаемся в победах. Очень хотим порадовать своих болельщиков выездным успехом в матче с одним из лидеров Единой лиги», — приводит слова Густаво Айона официальный сайт санкт-петербургской команды.
Матч «Зенита» и «Локомотива-Кубань» состоится в Краснодаре 10 февраля 2020 года. Начало встречи — в 19:30 мск.
«Зенит» занимает девятую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, «Локомотив-Кубань» идёт на третьей позиции.
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