Дюрант: после конфликта с Грином принял решение сосредоточиться на себе

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, что изменилось после конфликта с бывшим одноклубником Дрэймондом Грином.



«Это случилось перед всей командой. Но никто не говорил о ситуации. Это осталось незамеченным, но я, наоборот, хотел обсудить это со всеми, потому что считал нас семьёй. После того как никто не изъявил желания поговорить, я принял решение сосредоточиться на себе», — приводит слова Дюранта TalkBASKET.



Конфликт Дюранта и Грина произошёл во время матча регулярного чемпионата НБА сезона-2018/19 между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». За 6 секунд до конца заключительной четверти при счёте 106:106 Грин сделал подбор в защите. Кевин попросил одноклубника отдать ему мяч, однако Дрэймонд проигнорировал просьбу. Мощный форвард самостоятельно начал атаку, но не сумел завершить её броском. Игроки высказали друг другу претензии на скамейке «Уорриорз» перед началом овертайма и продолжили выяснять отношения после матча.



После этого баскетболисты извинились друг перед другом, в октябре 2019 года Грин признал, что тогда был неправ.