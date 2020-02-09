Кущенко: надеюсь, сборная сделает всё возможное, чтобы отобраться в Токио-2020

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мыслями о предстоящем выступлении сборной России в олимпийской квалификации. России будут противостоять сборные Хорватии, Бразилии, Германии, Мексики и Туниса.
«Очень надеюсь, что по окончании клубного сезона все лучшие игроки смогут приехать в сборную и из них будет создана качественная команда. Хочу пожелать удачи и хладнокровия тренеру Сергею Базаревичу. Ему не стоит искать причин, по которым может что-то не получиться, а с оптимизмом смотреть в будущее, возможно, где-то пригасить личные амбиции… Сергей Валерианович часто говорит, что у нас недостаточно игроков уровня сборной, но я с ним не согласен. В Единой лиге много классных баскетболистов, которые мечтают о сборной и готовы грызть паркет, чтобы выступать за национальную команду. В той же квалификации Евробаскета-2021.
Поэтому я надеюсь, что, объединив силы, мы добьёмся результата и наша сборная сделает всё возможное, чтобы отобраться в Токио-2020. Понятно, что конкуренция в Хорватии будет очень высокой, но я верю в это поколение ребят», — приводят слова Сергея Кущенко «Известия».
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