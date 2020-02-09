Центровой «Сакраменто Кингз» Марвин Бэгли может пропустить остаток сезона, сообщает NBC Sports. По сведениям источников, он до сих пор передвигается с гипсом.

«Я определённо попробую вернуться в нынешнем сезоне, но загадывать слишком рано. Самое важное для меня — удостовериться в том, что я здоров», — сказал центровой.

Бэгли — второй номер драфта НБА 2018 года. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 13 матчах, набирая в них 14,2 очка, собирая 7,5 подбора, совершая 0,8 передачи и 0,9 блок-шота.

Таким образом, «Кингз» останутся без основного центрового. В преддверии дедлайна они обменяли ещё одного центрового Дуэйна Дедмона и подписали контракт с украинским баскетболистом Алексеем Ленем.