Босс «Денвера» назвал Йокича лучшим игроком НБА

Тим Коннелли, который в клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» занимает должность президента по баскетбольным операциям, высоко охарактеризовал игру сербского центрового команды Николы Йокича. По мнению Коннелли, в настоящий момент 24-летнему Йокичу нет равных в НБА.

«Я считаю, что в настоящий момент Никола Йокич – лучший игрок в НБА. Не думаю, что кто-то ещё оказывает столько влияния на исход матча, как он. Он взял на себя роль лидера команды и получает большое удовольствие от игры с партнёрами.

Я никогда не видел ничего подобного: семифутовый центровой-разыгрывающий с невероятным IQ. Этот парень не думает о том, чтобы стать суперзвездой, его волнует только победа», — приводит слова функционера Fadeaway World.