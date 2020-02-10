Босс «Денвера» назвал Йокича лучшим игроком НБА
Тим Коннелли, который в клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» занимает должность президента по баскетбольным операциям, высоко охарактеризовал игру сербского центрового команды Николы Йокича. По мнению Коннелли, в настоящий момент 24-летнему Йокичу нет равных в НБА.
«Я считаю, что в настоящий момент Никола Йокич – лучший игрок в НБА. Не думаю, что кто-то ещё оказывает столько влияния на исход матча, как он. Он взял на себя роль лидера команды и получает большое удовольствие от игры с партнёрами.
Я никогда не видел ничего подобного: семифутовый центровой-разыгрывающий с невероятным IQ. Этот парень не думает о том, чтобы стать суперзвездой, его волнует только победа», — приводит слова функционера Fadeaway World.
Йокич установил редкое достижение в матче с «Ютой»
Читайте также
- 10 февраля 2020
-
15:00
-
13:06
-
12:00
-
10:17
-
09:24
-
09:13
-
09:05
-
09:00
-
05:42
-
05:21
-
00:33
- 9 февраля 2020
-
23:44
-
22:45
-
21:16
-
20:46
-
19:47
-
18:54
-
17:18
-
17:10
-
16:09
-
14:19
-
13:41
-
12:32
-
11:31
-
10:53
-
09:53
-
07:30
-
00:41
- 8 февраля 2020
-
23:40
-
22:43
-
21:28
-
20:58
-
19:29
-
18:50
-
17:39
Партнерский контент