Йокич установил редкое достижение в матче с «Ютой»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» Никола Йокич сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз». «Денвер» на выезде победил «Юту» со счётом 98:95, а Йокич набрал 30 очков, собрал 21 подбор и отдал 10 результативных передач.
Это лишь 10-й случай за всю историю НБА, когда игрок в ходе одного матча набирает не менее 30 очков, делает не менее 20 подборов и отдаёт не менее 10 результативных передач, отмечается в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.
24-летний Йокич, 41-й номер драфта НБА 2014 года, выступает за «Денвер» с 2015 года. В сезоне-2019/2020 «Наггетс» сыграли 52 матча в рамках регулярного чемпионата, одержав в них 36 побед и потерпев 16 поражений. Клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.
- 6 февраля 2020
-
09:30
-
09:19
-
09:13
-
08:57
-
08:17
-
08:02
-
07:34
-
05:48
-
02:28
-
00:46
-
00:34
-
00:11
- 5 февраля 2020
-
23:01
-
21:06
-
20:49
-
20:21
-
19:10
-
16:45
-
15:00
-
13:30
-
12:40
-
11:30
-
10:22
-
09:30
-
09:08
-
09:00
-
08:30
-
06:57
- 4 февраля 2020
-
23:26
-
22:53
-
22:05
-
21:06
-
19:43
-
18:36
-
17:09