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Йокич установил редкое достижение в матче с «Ютой»

Йокич установил редкое достижение в матче с «Ютой»
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» Никола Йокич сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз». «Денвер» на выезде победил «Юту» со счётом 98:95, а Йокич набрал 30 очков, собрал 21 подбор и отдал 10 результативных передач.

Это лишь 10-й случай за всю историю НБА, когда игрок в ходе одного матча набирает не менее 30 очков, делает не менее 20 подборов и отдаёт не менее 10 результативных передач, отмечается в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.

24-летний Йокич, 41-й номер драфта НБА 2014 года, выступает за «Денвер» с 2015 года. В сезоне-2019/2020 «Наггетс» сыграли 52 матча в рамках регулярного чемпионата, одержав в них 36 побед и потерпев 16 поражений. Клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

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