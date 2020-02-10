«Енисей» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Калев»
В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Енисей» принимал таллинский «Калев».
Гости уверенно начали встречу и после первой четверти лидировали с преимуществом в четыре очка — 26:22. Во второй десятиминутке сибиряки прибавили и сумели не только отыграться, но и выйти вперёд — 40:37.
После большого перерыва «Енисей» оформил решающий рывок и к концу третьей четверти лидировал с разницей в 15 очков — 70:55. В заключительном игровом отрезке хозяева контролировали происходящее на паркете и одержали победу со счётом 86:73. Таким образом, «Енисей» прервал серию неудач из пяти матчей.
Самым результативным в составе победителей стал Гарлон Грин, набравший 17 очков. У «Калева» 14 баллов на счету Айгарса Шкеле.
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