Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Енисей» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Калев»

«Енисей» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Калев»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Енисей» принимал таллинский «Калев».

Гости уверенно начали встречу и после первой четверти лидировали с преимуществом в четыре очка — 26:22. Во второй десятиминутке сибиряки прибавили и сумели не только отыграться, но и выйти вперёд — 40:37.

После большого перерыва «Енисей» оформил решающий рывок и к концу третьей четверти лидировал с разницей в 15 очков — 70:55. В заключительном игровом отрезке хозяева контролировали происходящее на паркете и одержали победу со счётом 86:73. Таким образом, «Енисей» прервал серию неудач из пяти матчей.

Самым результативным в составе победителей стал Гарлон Грин, набравший 17 очков. У «Калева» 14 баллов на счету Айгарса Шкеле.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
10 февраля 2020, понедельник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
86 : 73
Калев
Таллин, Эстония
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020