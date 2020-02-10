Плаза — о поражении от «Локо»: во второй половине исчезло всё, что мы делали в первой
Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (70:78). По словам специалиста, факторами неудачи стали усталость игроков и травмы.
«Поздравляю «Локомотив», они заслужили победу. Даже несмотря на то что обе команды выиграли по две четверти. Мы начали неплохо и играли до перерыва хорошо, но в начале второй половины мы резко потеряли энергию, начали мазать много бросков, проигрывать подборы.
Исчезло всё, что мы делали в первой половине. Поэтому мы и проиграли. Ну и травмы, конечно же, сказались», — приводит слова испанского специалиста официальный сайт «Зенита».
Это поражение стало для команды четвёртым кряду в Единой лиге ВТБ.
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