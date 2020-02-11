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«Лейкерс» разгромили «Финикс», Дэвис и Ховард сделали дабл-даблы

«Лейкерс» разгромили «Финикс», Дэвис и Ховард сделали дабл-даблы
Баскетбол / НБА 0

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Финикс Санз» в домашнем матче регулярного чемпионата. В первой четверти вперёд выходила то одна, то другая команда, однако во второй четверти «Лейкерс», захватив лидерство, больше не отдавали его сопернику и довели дело до победы. Окончательный счёт — 125:100 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.

Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), который отметился дабл-даблом. На его счету 25 очков, 10 подборов и 5 результативных передач. Его партнёр Дуайт Ховард также сделал дабл-дабл: 14 очков и 15 подборов. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 17 очков, собрал 8 подборов и отдал 9 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 100
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 25, Рондо - 23, Джеймс - 17, Ховард - 14, Колдуэлл-Поуп - 13, Брэдли - 12, Кузма - 9, Грин - 5, Макги - 4, Дэниэлс - 3, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Казинс, Карузо, Кук
Финикс Санз: Бриджес - 18, Диалло - 15, Картер - 13, Рубио - 13, Букер - 10, Убре - 10, Jerome - 9, Джонсон - 8, Lecque - 2, Owens - 2, Бэйнс, Камински, Окобо, Харпер, Шарич, Эйтон
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