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«Даллас» без Дончича дома проиграл «Юте» и другие результаты игрового дня НБА

«Даллас» без Дончича дома проиграл «Юте» и другие результаты игрового дня НБА
Баскетбол / НБА 0

10 февраля состоялось девять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Юта Джаз» на выезде обыграл «Даллас Маверикс». Руди Гобер («Юта») сделал дабл-дабл, набрав 17 очков, собрав 16 подборов и отдав 1 передачу. Лука Дончич («Даллас») не играл из-за травмы лодыжки. Окончательный счёт — 123:119 в пользу «Джаз».

«Денвер Наггетс» дома победил «Сан-Антонио Спёрс». Никола Йокич («Денвер») отметился дабл-даблом: на его счету 19 очков, 8 подборов и 13 передач. Итоговый счёт — 127:120 в пользу «Наггетс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке выиграл у «Финикс Санз». Энтони Дэвис («Лейкерс») оформил дабл-дабл: 25 очков, 10 подборов и 5 передач. Его партнёр Леброн Джеймс набрал 17 очков, сделал 8 подборов и отдал 9 передач. Окончательный счёт — 125:100 в пользу «Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
135 : 126
Атланта Хоукс
Атланта
Орландо Мэджик: Гордон - 26, Вучевич - 24, Фурнье - 22, Росс - 21, Фульц - 13, Ивунду - 8, Бамба - 7, Эннис - 6, Картер-Уильямс - 5, Кларк - 3, Law, Айзек, Амину, Берч, Джонсон, Огастин, Фразьер
Атланта Хоукс: Янг - 29, Коллинс - 22, Дедмон - 14, Хаертер - 12, Реддиш - 11, Хантер - 10, Картер - 9, Тиг - 8, Гудвин - 7, Джонс - 4, Бембри, Браун, Грэм, Капела, Лябисье, Фернанду
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
105 : 106
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 23, Уоррен - 19, Тёрнер - 15, Макдермотт - 13, Оладипо - 12, Лэмб - 9, Макконнел - 8, Брогдон - 6, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Самнер, Сэмпсон, Холидей, Холидэй
Бруклин Нетс: Динуайдди - 21, Харрис - 15, Принс - 14, Аллен - 13, Джордан - 11, ЛеВерт - 11, Темпл - 11, Луваву-Кабарро - 10, Martin, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, Кьоцца, Муса, Пинсон, Чендлер
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
76 : 87
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Детройт Пистонс: Мейкер - 12, Браун - 10, Вуд - 10, Моррис - 10, Галлоуэй - 9, Джексон - 8, Хенсон - 7, Думбуйа - 4, Найт - 3, Снелл - 3, King, Боун, Гриффин, Кеннард, Михайлюк, Роуз, Томас
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 18, Монк - 17, Грэм - 14, Розир - 11, Вашингтон - 8, Макдэниелс - 8, Зеллер - 6, Мартин - 5, Батюм, Бийомбо, Бэйкон, Мартин, Симмонс, Спалдинг, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
137 : 126
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Торонто Рэпторс: Сиакам - 34, Лоури - 27, Ануноби - 25, Холлис-Джефферсон - 21, Ванвлит - 16, Буше - 6, Маккоу - 5, Дэвис - 3, Watson, Бриссетт, Джонсон, Ибака, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Томас, Эрнандес
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 23, Расселл - 22, Бисли - 15, Калвер - 15, Эрнангомес - 15, Окоги - 9, Reid - 8, Джонсон - 8, Краббе - 8, Маклафлин - 3, Вандербилт, Лейман, Мартин, Ноуэлл, Спеллмен, Тёрнер, Эванс
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
123 : 111
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Милуоки Бакс: Бледсо - 28, Миддлтон - 28, Лопес - 20, Браун - 11, Дивинченцо - 10, Мэттьюз - 10, Ильясова - 7, Коннотон - 7, Корвер - 2, Адетокунбо, Адетокунбо, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон, Уильямс, Хилл
Сакраменто Кингз: Барнс - 23, Фокс - 17, Богданович - 16, Бьелица - 16, Хилд - 15, Джозеф - 9, Джайлс - 8, Бэйзмор - 5, Феррелл - 2, Guy, Багли III, Джеймс, Джеффрис, Лень, Паркер, Толливер, Холмс
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
119 : 123
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 33, Порзингис - 28, Карри - 15, Бареа - 11, Финни-Смит - 9, Брансон - 8, Коли-Стайн - 8, Клебер - 5, Райт - 2, Cleveland, Reaves, Брокхофф, Джексон, Дончич, Ли, Марьянович, Пауэлл
Юта Джаз: Кларксон - 25, Богданович - 23, Митчелл - 23, Гобер - 17, Мудиэй - 12, Инглс - 7, Ньянг - 7, Брэдли - 6, О'Нил - 3, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
127 : 120
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Маррей - 26, Миллсэп - 22, Йокич - 19, Моррис - 16, Крэйг - 11, Грант - 8, Макрай - 8, Харрис - 8, Дозьер - 6, Бэйтс-Диоп - 3, Bol, Бартон, Вонле, Пламли, Портер, Чанчар
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 33, Уайт - 15, Мюррей - 14, Форбс - 14, Гэй - 13, Миллз - 11, Лайлз - 10, Poeltl - 6, Уокер - 4, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Дерозан, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 100
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 25, Рондо - 23, Джеймс - 17, Ховард - 14, Колдуэлл-Поуп - 13, Брэдли - 12, Кузма - 9, Грин - 5, Макги - 4, Дэниэлс - 3, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Казинс, Карузо, Кук
Финикс Санз: Бриджес - 18, Диалло - 15, Картер - 13, Рубио - 13, Букер - 10, Убре - 10, Jerome - 9, Джонсон - 8, Lecque - 2, Owens - 2, Бэйнс, Камински, Окобо, Харпер, Шарич, Эйтон
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
101 : 113
Майами Хит
Майами
Голден Стэйт Уорриорз: Ли - 26, Уиггинс - 18, Крисс - 17, Пул - 12, Пэскелл - 9, Грин - 5, Pargo - 4, Toscano-Anderson - 3, Норвелл - 3, Smailagic - 2, Боумен - 2, Карри, Луни, Томпсон
Майами Хит: Батлер - 21, Краудер - 21, Робинсон - 17, Горан Драгич - 15, Адебайо - 13, Олиник - 12, Джонс - 8, Нанн - 4, Игуодала - 2, Alexander, Vincent, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл, Хироу
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