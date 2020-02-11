«Даллас» без Дончича дома проиграл «Юте» и другие результаты игрового дня НБА

10 февраля состоялось девять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Юта Джаз» на выезде обыграл «Даллас Маверикс». Руди Гобер («Юта») сделал дабл-дабл, набрав 17 очков, собрав 16 подборов и отдав 1 передачу. Лука Дончич («Даллас») не играл из-за травмы лодыжки. Окончательный счёт — 123:119 в пользу «Джаз».

«Денвер Наггетс» дома победил «Сан-Антонио Спёрс». Никола Йокич («Денвер») отметился дабл-даблом: на его счету 19 очков, 8 подборов и 13 передач. Итоговый счёт — 127:120 в пользу «Наггетс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке выиграл у «Финикс Санз». Энтони Дэвис («Лейкерс») оформил дабл-дабл: 25 очков, 10 подборов и 5 передач. Его партнёр Леброн Джеймс набрал 17 очков, сделал 8 подборов и отдал 9 передач. Окончательный счёт — 125:100 в пользу «Лейкерс».