Трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» обыграть «Клипперс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча проходила в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев – 110:103.
Больше всех очков в матче набрал форвард «Клипперс» Кавай Леонард – 30 очков, а также 4 подбора и 9 передач. В составе «Филадельфии» — центровой Джоэл Эмбиид, на счету которого 26 очков, 9 подборов и 2 передачи.
Трипл-даблом отметился американский разыгрывающий «Сиксерс» Бен Симмонс. В его коллекции 26 очков, 12 подборов и 10 передач.
Дабл-даблы оформили форварды Тобиас Харрис (17 очков, 12 подборов и 5 передач) из «Филадельфии» и Пол Джордж (11 очков, 12 подборов и 5 передач) из «Клипперс».
«Филадельфия Сиксерс» (34-21) занимает 5-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес Клипперс» (37-17) – 3-е на Западе.
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