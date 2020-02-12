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Трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» обыграть «Клипперс»

Трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» обыграть «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча проходила в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев – 110:103.

Больше всех очков в матче набрал форвард «Клипперс» Кавай Леонард – 30 очков, а также 4 подбора и 9 передач. В составе «Филадельфии» — центровой Джоэл Эмбиид, на счету которого 26 очков, 9 подборов и 2 передачи.

Трипл-даблом отметился американский разыгрывающий «Сиксерс» Бен Симмонс. В его коллекции 26 очков, 12 подборов и 10 передач.

Дабл-даблы оформили форварды Тобиас Харрис (17 очков, 12 подборов и 5 передач) из «Филадельфии» и Пол Джордж (11 очков, 12 подборов и 5 передач) из «Клипперс».

«Филадельфия Сиксерс» (34-21) занимает 5-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес Клипперс» (37-17) – 3-е на Западе.

НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
110 : 103
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 26, Эмбиид - 26, Ричардсон - 21, Харрис - 17, Хорфорд - 9, Робинсон - 6, Тибулл - 3, Бёркс - 2, Pelle, Shayok, Коркмаз, Милтон, Нето, О'Куинн, Скотт, Смит
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Шамет - 19, Л. Уильямс - 13, Моррис - 13, Джордж - 11, Харрелл - 10, Зубац - 7, Coffey, Беверли, Грин, Кабенгеле, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Паттерсон
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