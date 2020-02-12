«Оклахома» дома проиграла «Сан-Антонио» и другие результаты игрового дня НБА

11 февраля состоялось пять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде проиграл «Филадельфии Сиксерс», несмотря на 30 очков, 4 подбора и 9 передач Кавая Леонарда. Бен Симмонс («Филадельфия») сделал трипл-дабл, набрав 26 очков, собрав 12 подборов и отдав 10 передач. Окончательный счёт — 110:103 в пользу «Сиксерс».
«Сан-Антонио Спёрс» в гостях победил «Оклахома-Сити Тандер», несмотря на 31 очко, 2 подбора и 7 передач Криса Пола. Итоговый счёт — 114:106 в пользу «Сан-Антонио».
«Хьюстон Рокетс» дома обыграл «Бостон Селтикс». Расселл Уэстбрук («Хьюстон») оформил дабл-дабл: 36 очков, 10 подборов и 5 передач. Его партнёр Джеймс Харден набрал 42 очка, сделал 8 подборов и отдал 7 передач. Окончательный счёт — 116:105 в пользу «Рокетс».
- 12 февраля 2020
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- 11 февраля 2020
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- 10 февраля 2020
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