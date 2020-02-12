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«Оклахома» дома проиграла «Сан-Антонио» и другие результаты игрового дня НБА

«Оклахома» дома проиграла «Сан-Антонио» и другие результаты игрового дня НБА
Баскетбол / НБА 0

11 февраля состоялось пять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде проиграл «Филадельфии Сиксерс», несмотря на 30 очков, 4 подбора и 9 передач Кавая Леонарда. Бен Симмонс («Филадельфия») сделал трипл-дабл, набрав 26 очков, собрав 12 подборов и отдав 10 передач. Окончательный счёт — 110:103 в пользу «Сиксерс».

«Сан-Антонио Спёрс» в гостях победил «Оклахома-Сити Тандер», несмотря на 31 очко, 2 подбора и 7 передач Криса Пола. Итоговый счёт — 114:106 в пользу «Сан-Антонио».

«Хьюстон Рокетс» дома обыграл «Бостон Селтикс». Расселл Уэстбрук («Хьюстон») оформил дабл-дабл: 36 очков, 10 подборов и 5 передач. Его партнёр Джеймс Харден набрал 42 очка, сделал 8 подборов и отдал 7 передач. Окончательный счёт — 116:105 в пользу «Рокетс».

НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
126 : 114
Чикаго Буллз
Чикаго
Вашингтон Уизардс: Бил - 30, Хатимура - 20, Маинми - 15, Напьер - 15, Вагнер - 12, Дав. Бертанс - 10, Смит - 10, Бонга - 8, Робинсон - 4, Браун - 2, Pasecniks, Брайант, Мэтьюз, Пэйтон II, Скофилд, Уильямс, Уолл
Чикаго Буллз: Лавин - 41, Саторански - 19, Уайт - 14, Янг - 10, Хатчинсон - 9, Корнет - 8, Харрисон - 6, Арчидиаконоу - 5, Фелисио - 2, Mokoka, Валентайн, Гэффорд, Данн, Картер, Маркканен, Портер, Страс
НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
110 : 103
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 26, Эмбиид - 26, Ричардсон - 21, Харрис - 17, Хорфорд - 9, Робинсон - 6, Тибулл - 3, Бёркс - 2, Pelle, Shayok, Коркмаз, Милтон, Нето, О'Куинн, Скотт, Смит
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Шамет - 19, Л. Уильямс - 13, Моррис - 13, Джордж - 11, Харрелл - 10, Зубац - 7, Coffey, Беверли, Грин, Кабенгеле, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Паттерсон
НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
106 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 31, Жильжо-Александер - 17, Галлинари - 15, Шрёдер - 14, Адамс - 10, Надер - 8, Dort - 4, Диалло - 4, Мускала - 3, Hervey, Roberson, Roby, Базли, Бертон, Ноэль, Фергюсон
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 25, Олдридж - 25, Миллз - 20, Уайт - 17, Лайлз - 8, Форбс - 8, Уокер - 6, Гэй - 4, Poeltl - 1, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Дерозан, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
138 : 117
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 31, Редик - 20, Харт - 17, Холидей - 16, Джексон - 13, Мелли - 10, Болл - 9, Хэйс - 9, Мур - 7, Фэйворс - 6, Александер-Уолкер, Грэй, Ингрэм, Миллер, Окафор, Уильямс, Читэм
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 20, Макколлум - 20, Энтони - 18, Уайтсайд - 17, Габриэль - 12, Саймонс - 9, Ариза - 7, Оар - 6, Трент-мл. - 4, Суониган - 3, Браун - 1, Коллинс, Литтл, Нуркич, Хезонья, Худ
НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
116 : 105
Бостон Селтикс
Бостон
Хьюстон Рокетс: Харден - 42, Уэстбрук - 36, Хаус - 17, Ковингтон - 12, Такер - 4, Маклемор - 3, Риверс - 2, Frazier, Howard, Гордон, Кабокло, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
Бостон Селтикс: Хэйворд - 20, Браун - 19, Тейтум - 15, Уокер - 14, Тайс - 11, Уонамэйкер - 11, Смарт - 8, Уильямс - 7, Waters, Грин, Кантер, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Фалль, Эдвардс
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