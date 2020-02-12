«Зенит» уволил главного тренера Плазу

В баскетбольном клубе «Зенит» объявили о расставании с Жоаном Плазой, занимавшим пост главного тренера клуба. Испанский специалист тренировал клуб из Санкт-Петербурга с 2018 года.

«Зенит» объявил о расставании с главным тренером Жоаном Плазой. Мы благодарим тренера за работу и желаем ему всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Такое решение приняли в связи с неудовлетворительными результатами петербуржцев. В последних девяти матчах они проиграли восемь раз и выпали из топ-8 в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Ранее стало известно, что в руководстве «Зенита» на место Плазы рассматривают четырёх кандидатов. Помимо известного по работе с «Барселоной» и «Панатинаикосом» Хави Паскуаля в Санкт-Петербурге изучают возможность сотрудничества с Юре Здовцем, некогда работавшим в петербургском «Спартаке», наставником сборной Чехии Роненом Гинзбургом и хорватским специалистом Игорем Миличичем.