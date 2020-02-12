Итудис: в этот период нам важно обрести стабильность

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом».



«В этот период нам важно обрести стабильность. Мы хорошо сыграли с «Астаной» и, надеюсь, покажем тот же уровень серьёзности и конкурентоспособности против «Калева». Мы очень солидно выступили в Таллинне в первом круге, где ключом к победе стала наша защита. Хотим снова положиться на оборону, на которой и построим созидание», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.



ЦСКА ещё ни разу в истории не проигрывал «Калеву». Всего команды встречались между собой 13 раз. В прошлом матче, который состоялся 22 декабря, «армейцы» отпраздновали победу с разгромным счётом 91:50.