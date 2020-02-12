Церковный — об увольнении Плазы: наше текущее положение не соответствует статусу клуба

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал увольнение Жоана Плазы с поста главного тренера команды.



«Мы благодарим Жоана за вклад в развитие клуба. Речь не только об основной команде, главным тренером которой он являлся на протяжении почти полутора сезонов. Как один из ведущих европейских специалистов, он привнёс баскетбольную культуру ведущих европейских клубов. Перед началом сезона мы вместе оценивали и понимали риски участия в Евролиге, сделали всё, чтобы в этом сезоне был положительный результат.

Мы терпеливо ждали и верили, что в течение сезона команда выйдет на необходимый уровень, а игра станет стабильной. К сожалению, наше текущее положение в обеих лигах, а особенно в Единой лиге, не соответствует ни статусу клуба, ни уровню игроков и не оправдывает ожиданий наших болельщиков, перед которыми мы в большом долгу», — приводят слова Церковного «Известия».