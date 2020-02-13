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Лидер НБА «Милуоки» проиграл «Индиане» и другие результаты игрового дня

Лидер НБА «Милуоки» проиграл «Индиане» и другие результаты игрового дня
Баскетбол / НБА 0

12 февраля состоялось 11 матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» на выезде уступил «Индиане Пэйсерс». Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо, у которого недавно родился сын, не играл. Окончательный счёт — 118:111 в пользу «Индианы».

«Даллас Маверикс» дома победил «Сакраменто Кингз». Лука Дончич и Кристапс Порзингис (оба — «Даллас») отметились дабл-даблами: первый набрал 33 очка, собрал 12 подборов и отдал 8 передач, а второй — 27 очков, 13 подборов и 5 передач. Итоговый счёт — 130:111 в пользу «Маверикс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях в овертайме обыграл «Денвер Наггетс». Леброн Джеймс («Лейкерс») сделал трипл-дабл: 32 очка, 12 подборов и 14 передач. Его партнёры Энтони Дэвис и Дуайт Ховард сделали по дабл-даблу: на счету первого 33 очка, 10 подборов и 2 передачи, а у второго 14 очков, 11 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 120:116 в пользу «Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
116 : 112
ОТ
Детройт Пистонс
Детройт
Орландо Мэджик: Гордон - 25, Фульц - 22, Вучевич - 19, Фурнье - 19, Ивунду - 11, Берч - 8, Эннис - 7, Росс - 5, Law, Айзек, Амину, Бамба, Джонсон, Картер-Уильямс, Кларк, Огастин, Фразьер
Детройт Пистонс: Вуд - 26, Мейкер - 18, Снелл - 16, Моррис - 14, Джексон - 12, Галлоуэй - 11, Михайлюк - 8, Думбуйа - 3, Браун - 2, Роуз - 2, King, Боун, Гриффин, Кеннард, Найт, Томас, Хенсон
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
127 : 105
Атланта Хоукс
Атланта
Кливленд Кавальерс: Томпсон - 27, Нэнс - 23, Секстон - 23, Портер - 18, Драммонд - 14, Гарлэнд - 12, Экзам - 5, Осман - 3, Маккинни - 2, Mooney, Newman, Windler, Деллаведова, Жижич, Лав, Макура, Уэйд
Атланта Хоукс: Янг - 27, Коллинс - 23, Реддиш - 16, Хантер - 12, Хаертер - 11, Дедмон - 7, Джонс - 4, Картер - 3, Фернанду - 2, Бембри, Браун, Грэм, Гудвин, Капела, Лябисье, Тиг
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
96 : 114
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 21, Пэйтон - 19, Барретт - 16, Робинсон - 11, Портис - 7, Баллок - 5, Эллингтон - 5, Смит - 4, Харклесс - 4, Гибсон - 2, Нокс - 2, Wooten, Аллен, Браздейкис, Дотсон, Нтиликина, Трир
Вашингтон Уизардс: Бил - 30, Дав. Бертанс - 16, Бонга - 13, Браун - 11, Маинми - 9, Смит - 8, Хатимура - 8, Вагнер - 6, Напьер - 5, Робинсон - 5, Пэйтон II - 3, Pasecniks, Брайант, Мэтьюз, Скофилд, Уильямс, Уолл
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
118 : 111
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 35, Брогдон - 17, Сабонис - 15, Тёрнер - 14, Лэмб - 13, Оладипо - 13, Холидэй - 6, Макдермотт - 3, Макконнел - 2, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Самнер, Сэмпсон, Холидей
Милуоки Бакс: Дивинченцо - 19, Миддлтон - 17, Бледсо - 15, Браун - 14, Ильясова - 12, Лопес - 12, Уильямс - 9, Коннотон - 6, Мэттьюз - 5, Лопес - 2, Адетокунбо, Адетокунбо, Корвер, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
101 : 91
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: ЛеВерт - 20, Харрис - 19, Динуайдди - 17, Аллен - 10, Темпл - 10, Принс - 8, Чендлер - 8, Джордан - 7, Луваву-Кабарро - 2, Martin, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, Кьоцца, Муса, Пинсон
Торонто Рэпторс: Ибака - 28, Ванвлит - 22, Сиакам - 16, Лоури - 12, Ануноби - 4, Холлис-Джефферсон - 4, Буше - 2, Маккоу - 2, Дэвис - 1, Watson, Бриссетт, Джонсон, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Томас, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
108 : 115
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Миннесота Тимбервулвз: Бисли - 28, Расселл - 26, Эрнангомес - 16, Reid - 12, Окоги - 9, Маклафлин - 6, Джонсон - 5, Калвер - 4, Вандербилт - 2, Краббе, Лейман, Мартин, Ноуэлл, Спеллмен, Таунс, Тёрнер, Эванс
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 28, Монк - 25, Бриджес - 20, Бийомбо - 14, Макдэниелс - 10, Мартин - 8, Эрнангомес - 8, Вашингтон - 2, Батюм, Бэйкон, Зеллер, Мартин, Розир, Симмонс, Спалдинг
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
111 : 104
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Мемфис Гриззлиз: Кларк - 27, Морант - 20, Валанчюнас - 12, Мелтон - 12, Брукс - 11, Джексон - 8, Дьенг - 7, Андерсон - 6, Джексон - 4, Джонс - 4, Аллен, Белл, Ватанабэ, Гудурич, Кончар, Уинслоу
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 23, Саймонс - 22, Лиллард - 20, Уайтсайд - 16, Ариза - 12, Энтони - 5, Трент-мл. - 4, Суониган - 2, Браун, Габриэль, Коллинс, Литтл, Нуркич, Оар, Хезонья, Худ
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
130 : 111
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Порзингис - 27, Хардуэй-младший - 19, Карри - 18, Клебер - 6, Райт - 6, Брансон - 5, Финни-Смит - 5, Джексон - 4, Коли-Стайн - 4, Марьянович - 3, Cleveland, Reaves, Бареа, Кидд-Гилкрист, Ли, Пауэлл
Сакраменто Кингз: Хилд - 22, Фокс - 16, Бэйзмор - 15, Джайлс - 11, Бьелица - 10, Джозеф - 9, Джеймс - 7, Барнс - 6, Богданович - 6, Джеффрис - 5, Толливер - 2, Феррелл - 2, Guy, Багли III, Лень, Паркер, Холмс
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
116 : 101
Майами Хит
Майами
Юта Джаз: Митчелл - 26, Богданович - 22, Кларксон - 21, Гобер - 16, Брэдли - 8, Ньянг - 7, О'Нил - 7, Мудиэй - 5, Инглс - 4, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс
Майами Хит: Батлер - 25, Робинсон - 18, Краудер - 15, Горан Драгич - 13, Нанн - 12, Адебайо - 9, Игуодала - 9, Alexander, Vincent, Джонс, Леонард, Окпала, Олиник, Сильва, Хаслем, Хилл, Хироу
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
112 : 106
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Букер - 27, Убре - 15, Бриджес - 14, Окобо - 12, Диалло - 10, Джонсон - 9, Рубио - 9, Картер - 8, Болден - 6, Jerome - 2, Lecque, Owens, Бэйнс, Камински, Харпер, Шарич, Эйтон
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 27, Крисс - 18, Pargo - 15, Пул - 12, Пэскелл - 12, Ли - 10, Грин - 6, Toscano-Anderson - 4, Smailagic - 2, Боумен, Карри, Луни, Норвелл, Томпсон
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
116 : 120
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Маррей - 32, Йокич - 22, Грант - 15, Харрис - 13, Моррис - 12, Миллсэп - 10, Крэйг - 5, Вонле - 4, Дозьер - 2, Макрай - 1, Bol, Бартон, Бэйтс-Диоп, Пламли, Портер, Чанчар
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 33, Джеймс - 32, Ховард - 14, Брэдли - 10, Карузо - 10, Колдуэлл-Поуп - 9, Макги - 4, Грин - 3, Кузма - 3, Рондо - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Кук
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