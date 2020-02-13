Лидер НБА «Милуоки» проиграл «Индиане» и другие результаты игрового дня

12 февраля состоялось 11 матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» на выезде уступил «Индиане Пэйсерс». Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо, у которого недавно родился сын, не играл. Окончательный счёт — 118:111 в пользу «Индианы».

«Даллас Маверикс» дома победил «Сакраменто Кингз». Лука Дончич и Кристапс Порзингис (оба — «Даллас») отметились дабл-даблами: первый набрал 33 очка, собрал 12 подборов и отдал 8 передач, а второй — 27 очков, 13 подборов и 5 передач. Итоговый счёт — 130:111 в пользу «Маверикс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях в овертайме обыграл «Денвер Наггетс». Леброн Джеймс («Лейкерс») сделал трипл-дабл: 32 очка, 12 подборов и 14 передач. Его партнёры Энтони Дэвис и Дуайт Ховард сделали по дабл-даблу: на счету первого 33 очка, 10 подборов и 2 передачи, а у второго 14 очков, 11 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 120:116 в пользу «Лейкерс».