Лидер НБА «Милуоки» проиграл «Индиане» и другие результаты игрового дня

12 февраля состоялось 11 матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Милуоки Бакс» на выезде уступил «Индиане Пэйсерс». Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо, у которого недавно родился сын, не играл. Окончательный счёт — 118:111 в пользу «Индианы».
«Даллас Маверикс» дома победил «Сакраменто Кингз». Лука Дончич и Кристапс Порзингис (оба — «Даллас») отметились дабл-даблами: первый набрал 33 очка, собрал 12 подборов и отдал 8 передач, а второй — 27 очков, 13 подборов и 5 передач. Итоговый счёт — 130:111 в пользу «Маверикс».
«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях в овертайме обыграл «Денвер Наггетс». Леброн Джеймс («Лейкерс») сделал трипл-дабл: 32 очка, 12 подборов и 14 передач. Его партнёры Энтони Дэвис и Дуайт Ховард сделали по дабл-даблу: на счету первого 33 очка, 10 подборов и 2 передачи, а у второго 14 очков, 11 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 120:116 в пользу «Лейкерс».
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- 12 февраля 2020
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- 11 февраля 2020
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