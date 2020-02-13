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И.о. главного тренера «Зенита»: у нас большие изменения

И.о. главного тренера «Зенита»: у нас большие изменения
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Сергей Вознюк поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой».

«Конечно, мы готовимся как обычно. У нас большие изменения, но поменять что-то за пару тренировок нереально. Готовились в обычном ключе. «Парма» — отличная команда, которая находится в отличной форме и выиграла четыре матча подряд. У них быстрый переход из защиты в нападение, хорошее задействование игроков на всех позициях. Разобрали соперника и готовы дать бой», — приводит слова Сергея Вознюка официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Напомним, матч с «Пармой» станет первым для команды после отставки главного тренера Жоана Плазы, возглавлявшего команду с 2018 года.

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