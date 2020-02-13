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Букер заменит травмированного Лилларда на Матче звёзд НБА

Букер заменит травмированного Лилларда на Матче звёзд НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард не смог доиграть матч регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз» из-за растяжения паха. «Портленд» в гостях уступил «Мемфису» со счётом 104:111.

После матча Лиллард сообщил, что пропустит Матч всех звёзд НБА и конкурс трёхочковых бросков. Звёздный уик-энд пройдёт в Чикаго с 14 по 16 февраля.

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Лилларда заменит защитник «Финикс Санз» Девин Букер.

Букер также примет участие в конкурсе трёхочковых в рамках Звёздного уик-энда вместо Лилларда.

Сегодня, 13 февраля, Лиллард пройдёт медобследование, по итогам которого станет известен примерный срок его возвращения на паркет.

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