Букер заменит травмированного Лилларда на Матче звёзд НБА

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард не смог доиграть матч регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз» из-за растяжения паха. «Портленд» в гостях уступил «Мемфису» со счётом 104:111.



После матча Лиллард сообщил, что пропустит Матч всех звёзд НБА и конкурс трёхочковых бросков. Звёздный уик-энд пройдёт в Чикаго с 14 по 16 февраля.



Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Лилларда заменит защитник «Финикс Санз» Девин Букер.



Букер также примет участие в конкурсе трёхочковых в рамках Звёздного уик-энда вместо Лилларда.



Сегодня, 13 февраля, Лиллард пройдёт медобследование, по итогам которого станет известен примерный срок его возвращения на паркет.