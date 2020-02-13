Леон Роуз вступит в должность президента «Нью-Йорк Никс» после перерыва на Матч звёзд НБА
Леон Роуз официально вступит в должность президента команды НБА «Нью-Йорк Никс» после перерыва на Матч звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает TalkBasket.
Роуз является агентом таких известных игроков НБА, как Девин Букер, Кайл Кузма и Карл-Энтони Таунс.
Напомним, ранее в отставку с поста президента «Нью-Йорк Никс» был отправлен Стив Миллс.
В настоящий момент «Никс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 55 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации баскетболисты «Нью-Йорка» одержали 17 побед и потерпели 38 поражений. В последнем матче «Нью-Йорк Никс» на домашнем паркете встречались с «Вашингтон Уизардс» и проиграли со счётом 114:96.
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