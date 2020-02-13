Паскуаль будет получать в «Зените» € 40 тыс. в месяц

Оклад нового главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Хави Паскуаля будет составлять € 40 тыс. в месяц, сообщают «Известия» со ссылкой на неназванный источник.

Напомним, испанский специалист ещё не был официально представлен команде. О том, что он возглавит команду, стало известно через несколько часов после увольнения Жоана Плазы, которое состоялось вчера, 12 февраля.

Руководство «Зенита» пошло на прекращение сотрудничества с Плазой из-за неудовлетворительных результатов. В предыдущих девяти матчах команда проиграла восемь раз — четыре раза подряд в Единой лиге ВТБ и четыре из пяти матчей Евролиге. В Лиге ВТБ команда занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, в Евролиге — семнадцатое.