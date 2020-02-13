Итудис: четвёртую четверть ЦСКА мог провести получше

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды над «Калевом» (81:67) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. По словам греческого специалиста, его подопечные могли бы проявить себя получше в концовке встречи.

«В главной части матча по большей части мы играли серьёзно. К концу третьей четверти мы привели игру туда, куда хотели. Удержали «Калев» на низких показателях результативности за счёт защиты, несмотря на провал в концовке второй четверти, когда пропустили рывок — 0:11. Мы поговорили об этом, команда добавила и по-настоящему хорошо провела третью четверть. Четвёртую четверть мы могли провести получше, но команда всё равно заслуживает поздравлений. У нас было намерение дать поиграть всем, особенно тем, кто возвращается после травм. Удачи «Калеву», — цитирует Итудиса официальный сайт турнира.