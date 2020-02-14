ЦСКА продлил контракт с Хэкеттом до 2022 года

Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт подписал новый двухлетний контракт с клубом, сообщает пресс-служба «армейцев».

Хэкетт пришёл в ЦСКА в 2018 году. Игрок сыграл за команду 104 матча, в стартовую пятёрку он попадал 69 раз. Его средние показатели – 7,7 очка, 2,3 подбора, 2,3 передачи.

«И я, и каждый в клубе высоко оцениваем вклад Дэни в наши успехи в течение прошлого сезона и в этом году. Потому мы решили продолжить сотрудничество. Надеюсь, бог будет беречь его и Дэни будет продолжать улучшать свою игру.

С первого момента Хэкетт понял, что ЦСКА – его семья, а это очень важно, когда игрок чувствует, что находится в своей команде. Потому мы очень рады», — сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

«С тех пор как я приехал в Москву в августе 2018-го, успел увидеть и понять, что значит быть частью семьи ЦСКА. Высочайший уровень организации и культура побед – это лишь немногие из особых факторов, которые превращают клуб в один из лучших в мире. Я и моя семья невероятно признательны и счастливы, что сможем называть московский ЦСКА своим домом на протяжении ещё многих лет.

Буду, как и прежде, подталкивать себя и товарищей к прогрессу каждый день, поскольку мы нацеливаемся на ещё большее количество побед и трофеев», — добавил Хэкетт.