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«Химки» без Шведа и Тиммы обыграли «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

«Химки» без Шведа и Тиммы обыграли «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Подмосковные «Химки» на выезде переиграли «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча началась в равной борьбе, в первой четверти командам не удалось выявить сильнейшего. Игровой отрезок завершился со счётом 24:24. Во второй четверти гостям удалось совершить рывок в 10 очков — к большому перерыву они вели со счётом 47:37.

Третья четверть также осталась за «Химками», увеличившими преимущество до 17 очков. В заключительном игровом отрезке «Астане» удалось совершить рывок и сравнять счёт, однако трёхочковый Стефана Йовича за 13 секунд до конца встречи принёс химчанам победу в матче. Итоговый счёт встречи — 91:88 (24:24, 23:13, 29:22, 15:29).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девин Букер, набравший 19 очков. В составе хозяев паркета 24 очка набрал Малкольм Хилл.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 16:30 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
88 : 91
Химки
Химки, Россия
Астана: Хилл - 24, Крокетт - 17, Флоренс - 13, Хилл - 12, Жигулин - 6, Ристич - 6, Гаврилов - 4, Холт - 4, Щербак - 2, Майдекин, Марчук, Мурзагалиев
Химки: Букер - 19, Дайр. Бертанс - 18, Йович - 13, Йеребко - 10, Моня - 9, Зайцев - 8, Крамер - 8, Вяльцев - 6, Барашков, Десятников, Евстигнеев, Робинсон
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