«Химки» без Шведа и Тиммы обыграли «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Подмосковные «Химки» на выезде переиграли «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



Встреча началась в равной борьбе, в первой четверти командам не удалось выявить сильнейшего. Игровой отрезок завершился со счётом 24:24. Во второй четверти гостям удалось совершить рывок в 10 очков — к большому перерыву они вели со счётом 47:37.



Третья четверть также осталась за «Химками», увеличившими преимущество до 17 очков. В заключительном игровом отрезке «Астане» удалось совершить рывок и сравнять счёт, однако трёхочковый Стефана Йовича за 13 секунд до конца встречи принёс химчанам победу в матче. Итоговый счёт встречи — 91:88 (24:24, 23:13, 29:22, 15:29).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девин Букер, набравший 19 очков. В составе хозяев паркета 24 очка набрал Малкольм Хилл.