«Зенит» одержал победу над «Пармой» в первом матче после увольнения Плазы

Санкт-петербургский «Зенит» переиграл пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



Команды начали встречу в равной борьбе — по итогам первого игрового отрезка «Зениту» удалось выйти вперёд с минимальным преимуществом. Во второй четверти сильнее оказалась уже «Парма», к большому перерыву счёт на табло был 43:42 в пользу пермяков.



В третьей четверти «Зениту» снова удалось качнуть чашу весов в свою сторону — к заключительному игровому отрезку санкт-петербургский клуб выигрывал с разницей в два очка. Четвёртая четверть закончилась ничейным исходом, что и позволило «Зениту» одержать победу. Итоговый счёт матча — 84:82 (21:20, 21:23, 23:20, 19:19).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Остин Холлинс, набравший 15 очков. Дабл-дабл на счету Уилла Томаса, набравшего 12 очков и совершившего 10 подборов. В составе пермяков 16 очков набрал Максим Григорьев.