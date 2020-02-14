«Зенит» одержал победу над «Пармой» в первом матче после увольнения Плазы

Санкт-петербургский «Зенит» переиграл пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Команды начали встречу в равной борьбе — по итогам первого игрового отрезка «Зениту» удалось выйти вперёд с минимальным преимуществом. Во второй четверти сильнее оказалась уже «Парма», к большому перерыву счёт на табло был 43:42 в пользу пермяков.
В третьей четверти «Зениту» снова удалось качнуть чашу весов в свою сторону — к заключительному игровому отрезку санкт-петербургский клуб выигрывал с разницей в два очка. Четвёртая четверть закончилась ничейным исходом, что и позволило «Зениту» одержать победу. Итоговый счёт матча — 84:82 (21:20, 21:23, 23:20, 19:19).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Остин Холлинс, набравший 15 очков. Дабл-дабл на счету Уилла Томаса, набравшего 12 очков и совершившего 10 подборов. В составе пермяков 16 очков набрал Максим Григорьев.
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