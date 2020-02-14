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«Зенит» одержал победу над «Пармой» в первом матче после увольнения Плазы

«Зенит» одержал победу над «Пармой» в первом матче после увольнения Плазы
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Санкт-петербургский «Зенит» переиграл пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Команды начали встречу в равной борьбе — по итогам первого игрового отрезка «Зениту» удалось выйти вперёд с минимальным преимуществом. Во второй четверти сильнее оказалась уже «Парма», к большому перерыву счёт на табло был 43:42 в пользу пермяков.

В третьей четверти «Зениту» снова удалось качнуть чашу весов в свою сторону — к заключительному игровому отрезку санкт-петербургский клуб выигрывал с разницей в два очка. Четвёртая четверть закончилась ничейным исходом, что и позволило «Зениту» одержать победу. Итоговый счёт матча — 84:82 (21:20, 21:23, 23:20, 19:19).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Остин Холлинс, набравший 15 очков. Дабл-дабл на счету Уилла Томаса, набравшего 12 очков и совершившего 10 подборов. В составе пермяков 16 очков набрал Максим Григорьев.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 17:30 МСК
Парма
Пермский край, Россия
Окончен
82 : 84
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Парма: Григорьев - 16, Жмако - 15, Юшкевичюс - 14, Валиев - 12, Мейерис - 8, Жукаускас - 6, Джонсон - 4, Уильямс - 4, Буланов - 3, Забелин, Шейко, Якушин
Зенит: Холлинс - 15, Хвостов - 14, Томас - 12, Айон - 11, Зубков - 10, Абромайтис - 7, Воронов - 7, Трушкин - 6, Понкрашов - 2, Альбиси, Балашов, Пушков
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