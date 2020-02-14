Деррик Роуз рассказал о детской травме, которую никогда не забудет

Звезда НБА Деррик Роуз, выступающий за «Детройт Пистонс», в преддверии Матча всех звёзд-2020, который баскетболист вынужден пропустить из-за повреждения, поделился воспоминаниями о своём тяжёлом детстве.



«Когда я был моложе, было много вещей, которые происходили в моём доме и квартале, из-за чего я, по сути, и получил ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Помню, как находился внизу, в подвале дома, и вдруг слышу, как кто-то играет дома наверху, а я бежал туда, думая, что кто-то врывается в мой дом, чтобы напасть на мою кузину.

Раньше она избивала всех по соседству и мне казалось, что они возвращаются, чтобы отомстить. Поэтому при малейших шорохах и звуках в доме мне становилось страшно, так как я думал, что эти люди вернулись», — приводит слова Роуза ESPN.