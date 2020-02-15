И. о. главного тренера «Зенита»: мы смогли перестроить тактику

Исполняющий обязанности главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергей Вознюк прокомментировал итоги победного для его подопечных матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой». Матч завршился со счётом 84:82 (21:20, 21:23, 23:20, 19:19).



«В «Молоте» прекрасная атмосфера, здесь всегда приятно играть. Надеюсь, зрителям игра понравилась, до самого конца ничего не было понятно. Мы смогли перестроить тактику, внести небольшие коррективы, дали команде возможность больше атаковать «снизу», двигать мяч чаще и в итоге сделали 23 результативные передачи. Если бы мы попадали чуть чаще, могли бы выиграть более уверенно», — приводит слова Сергея Вознюка официальнычй сайт Единой лиги ВТБ.