Агент Паскуаля: Хавьер хочет исправить турнирное положение «Зенита»

Вадим Михалевский, менеджер испанского тренера Хавьера Паскуаля, прокомментировал назначение клиента на пост главного тренера санкт-петербургского «Зенита».
«По совокупности результатов команды в нынешнем сезоне менеджмент «Зенита» принял абсолютно правильное решение — отправить в отставку Жоана Плазу. Хотя, на мой взгляд, немного запоздалое. После ухода Плазы важно определиться, в каком направлении станет двигаться клуб. В числе претендентов было несколько опытных тренеров, и в итоге клуб принял сложное, но взвешенное решение, предложив контракт Хавьеру Паскуалю и тем самым подтвердив свои высокие спортивные амбиции на этот сезон.
У Паскуаля большой опыт работы на самом высоком клубном уровне. На протяжении всей карьеры его команды неизменно были участниками плей-офф Евролиги, играли в «Финале четырёх». У него лично одно из самых высоких соотношений побед и поражений в современной истории турнира. Этот показатель у него выше 70%, лучше только у Желько Обрадовича и Этторе Мессины. Во внутренних чемпионатах его команды не опускались ниже второго места. С приходом такого опытного тренера хочется надеяться на успешный финиш «Зенита» в этом сезоне.
Хавьер хочет как можно быстрее приступить к работе и исправить турнирное положение клуба», — приводят слова Михалевского «Известия».
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