Энтони Дэвис признался, что получает удовольствие, наблюдая за игрой Роуза
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис восхитился защитником «Детройт Пистонс» Дерриком Роузом и признался, что любит наблюдать за игрой в его исполнении.
«По-прежнему очень люблю наблюдать за игрой Роуза. Он вернулся. Знаете, он легко мог бы всё бросить и завершить карьеру, но он сумел остаться. Теперь Деррик стал лидером „Детройта“. Он вернул свою игру. „Лейкерс“ предпринимали какие-то попытки вернуть его, но Роуз просто благодарен за возможность играть.
Деррик Роуз вернулся. Он из Чикаго и я тоже из Чикаго. Рад за него. Счастлив видеть его игру", — приводит слова Дэвиса Clutch Points.
Напомним, в прошлом Деррик Роуз перенёс несколько тяжелейших травм, после которых долгое время не мог вернуться на прежний уровень.
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