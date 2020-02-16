Более 90 000 человек зарегистрировались на церемонию прощания с Брайантом

Число желающих попасть на церемонию прощания с легендарным баскетболистом Коби Брайантом значительно превышает количество, которое может вместить домашняя арена «Лос-Анджелес Лейкерс» «Стэйплс Центр».

Уже сейчас на мероприятие зарегистрировалось 90 000 человек, в то время как спортивный комплекс рассчитан на 20 000 человек, сообщает Yahoo Sports. При этом ожидается, что много мест будет зарезервировано для членов семьи Коби и его друзей.

Организаторы церемонии отправляют каждому зарегистрировавшемуся письмо на электронную почту. Когда регистрация будет завершена, участники будут выбраны случайным образом, а позже примут участие в торгах 19 февраля.

Вырученные от продажи средства будут направлены в фонд Mamba & Mambacita, призванный способствовать наследию Коби Брайанта и погибший вместе с ним дочери, Джианны.

Мероприятие состоится 24 февраля. Ранее стало известно, что Коби Брайант и его дочь Джианна были похоронены 7 февраля.