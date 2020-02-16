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Куртинайтис: знаю, как остановить Шведа на Матче всех звёзд

Куртинайтис: знаю, как остановить Шведа на Матче всех звёзд
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Химок» и команды «Звёзд мира» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от Звёздного уик-энда Единой лиги ВТБ и рассказал, что знает, как остановить одного из лидеров «Звёзд России» — Алексея Шведа.

«Матч всех звёзд — это прежде всего баскетбольный праздник, чтобы было красиво, чтобы людям понравилось. И это единственный шанс, когда игроки и тренеры идут в зал не как на работу, а как на праздник. Мы должны выдать красивую игру. Не так важно выиграть, главное — праздник сделать для всех, кто придёт и кто будет смотреть по телевидению. Знаю, как остановить Шведа. Мы приготовились, будем сдваиваться, чтобы он сносил мяч», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Напомним, Швед выступает под руководством Римаса Куртинайтиса в «Химках».

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