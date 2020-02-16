Леброн Джеймс: победу в конкурсе данков нужно было присудить и Джонсу, и Гордону

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями о конкурсе данков, который прошёл в ночь на 16 февраля по московскому времени в Чикаго (штат Иллинойс, США).
«Чёрт возьми, победу нужно было присудить и Джонсу, и Гордону. Эти парни устроили шоу. Профессиональные данкеры», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».
Напомним, победу на конкурсе данков одержал форвард «Майами Хит» Деррик Джонс. Аарон Гордон не согласился с таким решением и позже заявил, что больше никогда не будет участвовать в данк-контесте.
В ночь на 16 февраля в ходе Звёздного уик-энда состоялись также конкурсы по трёхчковым броскам и конкурс мастерства. Лучшим снайпером стал защитник «Сакраменто Кингз» Бадди Хилд, а наилучшее мастерство продемонстрировал Бэм Адебайо из «Майами Хит».
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