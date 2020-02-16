Установлен рекорд по результативности в Матчах звёзд Единой лиги ВТБ

Встреча между командами завершилась со счётом 162:164. Таким образом, результативность встречи является рекордной в Матчах всех звезд Лиги ВТБ. Предыдущий рекорд был установлен в первом в истории матче в Сочи, завершившtмся победой Зв`зд России со счётом 131:121.
Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед. На счету защитника «Химок» 42 очка. Его партнёр по команде Никита Курбанов собрал коллекцию из 25 очков, 10 подборов и 5 результативных передач. У победителей выделялся Майк Джеймс, в активе которого 34 очка, 9 результативных передач и 7 подборов.
Также Швед перевёл игру в овертайм, реализовав два штрафных броска на последней секунде основного времени. Встреча стала первой в истории Матчей звёзд Единой лиги ВТБ, завершившейся дополнительным временем.
- 16 февраля 2020
-
21:16
-
21:06
-
20:10
-
20:04
-
18:23
-
17:28
-
16:59
-
15:57
-
14:58
-
13:43
-
12:40
-
11:37
-
11:25
-
10:46
-
09:59
-
04:30
-
00:36
- 15 февраля 2020
-
23:45
-
22:46
-
21:22
-
20:46
-
19:59
-
18:36
-
17:59
-
16:53
-
15:32
-
14:54
-
13:49
-
12:56
-
12:33
-
11:43
-
10:04
-
08:54
-
07:01
-
00:43