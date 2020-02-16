Установлен рекорд по результативности в Матчах звёзд Единой лиги ВТБ

Встреча между командами завершилась со счётом 162:164. Таким образом, результативность встречи является рекордной в Матчах всех звезд Лиги ВТБ. Предыдущий рекорд был установлен в первом в истории матче в Сочи, завершившtмся победой Зв`зд России со счётом 131:121.

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед. На счету защитника «Химок» 42 очка. Его партнёр по команде Никита Курбанов собрал коллекцию из 25 очков, 10 подборов и 5 результативных передач. У победителей выделялся Майк Джеймс, в активе которого 34 очка, 9 результативных передач и 7 подборов.

Также Швед перевёл игру в овертайм, реализовав два штрафных броска на последней секунде основного времени. Встреча стала первой в истории Матчей звёзд Единой лиги ВТБ, завершившейся дополнительным временем.