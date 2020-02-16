«Реал» завоевал Кубок Испании
Сегодня, 16 февраля, в Испании состоялся решающий матч Кубка страны. В финале за трофей боролись мадридский «Реал» и «Уникаха», представляющая Малагу.
Команда из столицы с ходу захватила инициативу и уже после первой четверти лидировала с разницей в 13 очков. Впоследствии подопечные Ласо лишь наращивали преимущество и одержали победу с разгромным счётом 95:68.
Самым результативным в составе победителей стал Джейси Кэрролл, набравший 20 очков. А самым эффективным оказался Факундо Кампаццо, собравший коллекцию из 13 очков, 13 передач и 4 подборов. Он же получил титул MVP финального матча.
Мадридский «Реал» завоевал 28-й в истории Кубок Испании.
«Реал» — «Уникаха» — 95:68 (26:13, 17:15, 25:14, 17:16).
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